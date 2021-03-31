بايرن ميونخ يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 08:43 مساء
هالاند. (إنترنت)

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مفاوضات الفريق مع مهاجم بروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينج هالاند.

ونفى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وفقاً لـ"شبورت بيلد"، كارل هانز رومينيجه ما تردد حول مساعي النادي لضم إيرلينج هالاند، مؤكداً أنها عباراة عن مجرد شائعات.

وأضاف رومينيجه، حسبما أفاد موقع "يلا كورة" أن بايرن ليس بحاجة للاعب النرويجي في ظل وجود النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المرتبط بعقد حتى عام 2023.

جدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي تعرض للإصابة مؤخرا وتأكد غيابه عن بايرن ميونخ لمدة 4 أسابيع.

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