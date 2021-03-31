كشف موقف «ليفربول» من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 07:32 مساء
نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف «ليفربول» من بيع نجم المنتخب المصري ونجم الـ«ريدز» محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان صلاح أجرى حوارًا صحفيًّا أخيرًا أعرب خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا، وخوض تجربة جديدة في أحد قطبي الكرة الإسبانية، النادي الملكي «ريال مدريد»، وقلعة كتالونيا «برشلونة».

وقالت جريدة «ديلى ميل» البريطانية، إن «ليفربول» لا ينوي الجلوس مع «ريال مدريد» أو أي نادٍ للتفاوض على رحيل صلاح، وأضافت الجريدة، أن «ليفربول» لم يفكر يومًا في بيع صلاح منذ انضمامه من «روما» في صيف 2017.

وأشارت الجريدة، إلى أن صلاح لو لم يرحل عن «آنفيلد» في الصيف، سيرحب بتوقيع عقدٍ جديد.

ويمتد عقد صلاح مع «ليفربول» حتى العام 2023، إلا أن الريدز ليسوا متعجلين في تقديم عقد جديد، في ظل الأزمة المالية الحالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء من جامعة بنغازي يعرضون على «الرئاسي» مقترحا عن دور القانون في المصالحة
ليبيا
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال بنسبة 100% لدى الشباب الصغار
دولى
شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب بسبب حادث الهجوم على «كونغرس»
دولى
بالصور.. مدير «الدعم المركزي» يزور فرع الإدارة في بنغازي
ليبيا
تنظيم «ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة» في نسخته الأولى.. 3 أكتوبر...
ليبيا
السعودية تعلن خطة استثمارية ضخمة لتعزيز القطاع الخاص
اقتصاد
نتائج المباريات الودية لفرق الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
500 قتيل في بورما منذ الانقلاب.. وفصائل مسلحة تهدد المجلس العسكري
دولى
«بايرن ميونخ» يكشف موقف ليفاندوفسكي في ربع نهائي دوري الأبطال.. ويحدد مدة غيابه
رياضة عالمية
المدير العام لمنظمة الصحة يطالب بتحقيق حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر في الصين
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته