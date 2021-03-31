كشف موقف «ليفربول» من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل

نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف «ليفربول» من بيع نجم المنتخب المصري ونجم الـ«ريدز» محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان صلاح أجرى حوارًا صحفيًّا أخيرًا أعرب خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا، وخوض تجربة جديدة في أحد قطبي الكرة الإسبانية، النادي الملكي «ريال مدريد»، وقلعة كتالونيا «برشلونة».

وقالت جريدة «ديلى ميل» البريطانية، إن «ليفربول» لا ينوي الجلوس مع «ريال مدريد» أو أي نادٍ للتفاوض على رحيل صلاح، وأضافت الجريدة، أن «ليفربول» لم يفكر يومًا في بيع صلاح منذ انضمامه من «روما» في صيف 2017.

وأشارت الجريدة، إلى أن صلاح لو لم يرحل عن «آنفيلد» في الصيف، سيرحب بتوقيع عقدٍ جديد.

ويمتد عقد صلاح مع «ليفربول» حتى العام 2023، إلا أن الريدز ليسوا متعجلين في تقديم عقد جديد، في ظل الأزمة المالية الحالية.