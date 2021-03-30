«بايرن ميونخ» يكشف موقف ليفاندوفسكي في ربع نهائي دوري الأبطال.. ويحدد مدة غيابه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 06:45 مساء
ليفاندوفسكي. (إنترنت)

أعلن «بايرن ميونيخ» الألماني، حامل اللقب، اليوم الثلاثاء أن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيغيب عن المواجهتين المرتقبتين ضد وصيفه «باريس سان جيرمان» الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بداعي إصابة في ركبته ستبعده شهرًا عن الملاعب.

وأُصيب ليفاندوفسكي في ركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد سان مارينو الأحد ضمن تصفيات مونديال 2022 بعد أن سجل هدفين، لكنه لم يكملها وخرج في الدقيقة 63، فترك معسكر منتخب بلاده المدعو لمواجهة إنجلترا الأربعاء وعاد إلى ناديه للخضوع لفحوصات إضافية وتلقي العلاج.

وأصدر «بايرن» بيانًا أكد فيه إصابة ليفاندوفسكي «بالتواء في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع».

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