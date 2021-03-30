رسالة وداع من أغويرو.. و«مانشستر سيتي» يرد

سيرخيو أغويرو (فرانس برس)

سيرتبط اسم المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى الأبد بتاريخ ناديه «مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في لحظة تاريخية ستبقى محفورة بأذهان جماهير الـ«سيتيزنس»، عندما تبدأ رحلة الوداع الطويلة لأحد أعظم الهدافين في الدوري الممتاز.

وصلت رحلة أغويرو مع الـ«سيتي» متصدر الدوري، إلى نهايتها بعدما أعلن الـ«سيتيزنس» أمس الإثنين رحيله مع نهاية عقده في يوليو المقبل، مؤكدًا خبرًا نقلته جريدة أخبار «مانشستر المسائية» في وقت سابق، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان أغويرو انضم إلى صفوف الـ«سيتي» قادمًا من «أتلتيكو مدريد» الإسباني العام 2011، وسجل 257 هدفًا في 384 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

كتب أغويرو في صفحته على «تويتر»: «عندما تصل حقبة إلى نهايتها، تنبعث عديد المشاعر، مشاعر كبيرة من الرضا والفخر تبقى بداخلي كوني لعبت مع مانشستر سيتي لفترة 10 أعوام، وهذا أمر غير اعتيادي للاعب محترف في أيامنا هذه وهذا العصر».

فاز أغويرو بأربعة ألقاب في الدوري مع الـ«سيتي»، مع لقب خامس على الطريق، حيث يتصدر فريقه الدوري متقدمًا بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه جاره «يونايتد، في سعي مدربه الإسباني بيب غوارديولا لتحقيق رباعية، بانتظار اللقب الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بالكأس المحلية وكأس رابطة الأندية المحترفة.

رد الـ«سيتي» في بيان على حسابه في «تويتر»: «مانشستر سيتي يؤكد أن سيرخيو أغويرو سيرحل في نهاية هذا الصيف، عقد أغويرو ينتهي في 2021 ولن يتم تقديم عقد جديد له كي يبقى مع فريق البريمرليغ».