السجن 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو في الطريق لبنزيمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 04:35 مساء
كريم بنزيمة (فرانس برس)

سيمثل الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم «ريال مدريد» الإسباني أمام محكمة في فرساي بين 20 و22 أكتوبر المقبل بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي العام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في المدينة لوكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

يواجه المهاجم البالغ 33 عامًا عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، في القضية التي يحاكم فيها أربعة رجال آخرين بتهمة محاولة الابتزاز، حيث يحاكم أحدهم أيضًا بتهمة خيانة الأمانة.

ويتهم بنزيمة بتحريضه فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

يستند الملف بشكل خاص إلى مناقشة جرت في أكتوبر 2015 بين الرجلين في كليرفونتان، مركز تدريبات منتخب الديوك، التي يزعم أن بنزيمة أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا على شخص ثقة، وفقًا لما قاله الأخير في جسلة الاستماع، لمساعدته على التعامل مع أي نشر محتمل للشريط.

وسيحدد القضاء ما إذا كان هذا الحديث ناجمًا عن نصيحة ودية أو ضغوط مؤذية، عندما تمت إحالة بنزيمة إلى المحكمة الجنائية في فيرساي في يناير، ندد محاميه سيلفان كورمييه بالقرار قائلًا: «للأسف، نحن لسنا مندهشين، هذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به».

وبحسب الادعاء، كشف بنزيمة لفالبوينا وجود الشريط في أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيرًا لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية، وزعم بنزيمة وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المحتالون الذين كان الشريط بحوزتهم.

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