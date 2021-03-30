إشبيلية تستقبل بورتو وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 03:47 مساء
مباراة سابقة بين تشيلسي وبورتو (أرشيفية - إنترنت)

ستقام مباراتا ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي في مدينة إشبيلية الإسبانية، جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة «كورونا»، وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» اليوم الثلاثاء.

وسيتواجه الفريقان اللذان أوقعتهما القرعة معا، في السابع من أبريل المقبل ذهاباً و13 من الشهر نفسه إياباً على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهات نارية بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، وليفربول وريال مدريد، وبورتو وتشيلسي.

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