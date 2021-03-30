فسخ عقد مدرب سلة النصر بالتراضي.. والبحث جارٍ عن أجنبي خبرة في الدوري الليبي

مروان بوغويلة (فيسبوك)

فسخت إدارة نادي النصر عقد المدربي الصربي لفريق كرة السلة نيناد كرزتش بالتراضي، بحسب ما ذكرته صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر «فيسبوك».

وكشفت الصفحة أنه تم تكليف المدرب الوطني مروان بوغويلة بالمهمة بداية من تدريب اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن مفاوضات متقدمة في ذات الوقت مع مدرب أجنبي له تجارب ناجحة في الدوري الليبي، حسب ذات الصفحة.

فريق النصر لكرة السلة اختتم مرحلة الذهاب لنهائيات بطولة الدوري الليبي الخاص بدوري التتويج التي أقيمت في طرابلس أخيرا في الترتيب الثالث برصيد ست نقاط.

مباريات دوري التتويج لنهائيات كرة السلة الليبية مرحلة الإياب ستقام بمجمع سليمان الضراط ابتداء من الأول من أبريل المقبل.

كانت سلة الأهلي طرابلس قد اختتمت مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة برصيد عشر نقاط في الترتيب الأول.