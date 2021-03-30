بأمر إماراتي.. مانشستر سيتي يصمم تمثالا عملاقا في وداع أغويرو

الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (أرشيفية - إنترنت)

وصلت رحلة المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع ناديه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى نهايتها، بعدما أعلن الـ«سيتيزنس» أمس الإثنين رحيله مع نهاية عقده في يوليو المقبل، مؤكدا خبرا نقلته جريدة أخبار مانشستر المسائية في وقت سابق.

وقال سيتي في بيان له على حسابه عبر «تويتر»: «مانشستر سيتي يؤكد أن سيرخيو أغويرو سيرحل في نهاية هذا الصيف، عقد أغويرو ينتهي في 2021 ولن يتم تقديم عقد جديد له كي يبقى مع فريق البريميرليغ»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان أغويرو انضم إلى صفوف سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني العام 2011، وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

وصرّح رئيس سيتي الإماراتي خلدون المبارك أنه سيحتفظ بخطابات الوداع حتى يغادر أغويرو فعلاً صفوف الفريق، لكنه كشف بأنه أمر بتجهيز تمثال للمهاجم الدولي الأرجنتيني.

وقال: «لا يمكن إحصاء مساهمة أغويرو في مانشستر سيتي على مدى الأعوام العشرة الماضية، ليس هو الوقت المناسب لكلمات الوداع أو الخطابات، ما زال هناك الكثير لتحقيقه»، في إشارة إلى الجبهات الأربع التي ما زال سيتي يحارب عليها حيث بات لقب الدوري شبه محسوم، بانتظار اللقب الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بالكأس المحلية وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأردف قائلا: «في الوقت الحالي، يسرني أن أعلن أننا سوف نكلف فنانا لعمل تمثال لسيرخيو بهدف وضعه في ملعب الاتحاد»، وأشارت الجريدة إلى أن سيتي يخطط لحفلة وداع لمهاجمه عقب آخر مباراة له في الدوري الممتاز أمام إيفرتون في 23 مايو المقبل.

وأصيب أغويرو، البالغ 32 عاما، بفيروس «كورونا» في يناير 2021 في موسم تعرض خلاله للعديد من الإصابات منعته من خوض أكثر من ثلاث مباريات بقميص فريقه خلال تلك الفترة.

وغاب أغويرو عن صفوف سيتي في نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أكتوبر الماضي، كما أنهى المهاجم الأرجنتيني أمام فولهام 3-صفر في المرحلة 28 من الدوري في الموسم الجاري، صياما عن التهديف لـ13 مباراة متتالية (641 دقيقة من اللعب و24 تسديدة) ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ يناير 2020 وتحديدا بعد 417 يوما، والـ257 في عشرة أعوام مع النادي.