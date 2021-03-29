محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم مذهل

الدولي المصري محمد صلاح. (تويتر)

يواصل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق نادي ليفربول، تقديم مستويات جيدة، عندما ينضم إلى منتخب بلاده، حيث كتب اسمه اليوم الإثنين، في تاريخ المنتخب المصري.

وسحق المنتخب المصري نظيره جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي التي أُقيمت بينهما اليوم (الإثنين)، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وسجل المنتخب المصري، الأهداف الأربعة في شوط اللقاء الأول، عن طريق لاعب آرسنال الإنجليزي محمد النني، ونجم ليفربول محمد صلاح (هدفين)، واختتم مهاجم الأهلي محمد شريف رباعية الفراعنة.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 43 بعد تسجيله هدفين في شباك جزر القمر، وبات ثاني أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع منتخب مصر، عبر تاريخه، متخطيًا نجم الترسانة السابق حسن الشاذلي صاحب الـ 42 هدفًا.

ويفصل صلاح، البالغ من العمر 28 عامًا، عن الأسطورة حسام حسن، متصدر قائمة هدافي مصر تاريخيًّا، 25 هدفًا فقط.