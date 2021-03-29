ميدفيديف يتغلب على أوجاعه وأوساكا تتأهل في دورة ميامي للتنس

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى ثمن نهائي دور ميامي (فرانس برس)

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا والروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور ثمن النهائي من دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، لكن إن كان عبور الأولى من دون أن تلعب بسبب انسحاب منافستها، فإن الثاني واجه تشنجات وحرارة عالية وخصمًا صعبًا.

ومع غياب الثلاثة الكبار عن أولى دورات الألف نقطة للماسترز لدى الرجال للموسم الحالي، كادت الدورة تخسر مصنفها الأول لدى الرجال مبكرًا، لكن الروسي كان شجاعًا بما فيه الكفاية، وتغلب على الألم ليهزم الأسترالي أليكسي بوبيرين 7-6 (7/3)، 6-7 (7/9)، و6-4، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال ميدفيديف بعد المباراة التي استمرت ساعتين و16 دقيقة: «كنت أعاني تشنجات حادة، في بعض الأحيان أثناء التبادلات، كان لدي انطباع بأن ساقي خرجتا عن السيطرة».

واضطر الروسي إلى البقاء واقفًا لدقائق عدة بدلًا عن الجلوس على كرسيه، لإرخاء عضلات فخذيه وإعادة شحن طاقته بالسكر عن طريق أكل موزة.

وأضاف مبتسمًا: «في الوقت نفسه، كان يجب أن أفوز بمجموعتين متتاليتين، ولن نتحدث عن التشنجات».