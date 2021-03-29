ليكرز يحقق فوزا ثانيا على التوالي في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 02:43 مساء
لاعب لوس أنجليس ليكرز تالين متنافساً مع كارتر من أورلاندو ماجيك (فرانس برس)

أحرز دينيس شرودر 24 نقطة في سلة «أورلاندو ماجيك»، ليقود فريقه «لوس أنجليس ليكرز»، حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، إلى الفوز 96-93.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لـ«ليكرز» بعد أربع خسارات متتالية منذ إصابة نجمه ليبرون جيمس بالتواء في الكاحل الأيمن، لينضم إلى النجم الآخر أنتوني ديفيس، وأضاف كايل كوزما 21 نقطة لـ«ليكرز، الذي عاد إلى السيطرة على أجواء المباراة، بعدما كان متخلفًا بخمس نقاط قبل نحو سبع دقائق من نهاية الشوط الرابع أمام ثاني أسوأ فرق المنطقة الشرقية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسجل «ليكرز» سلسلة من 12 نقطة، في مقابل نقطة واحدة ليتقدم بفارق سبع نقاط قبل ما يقارب ثلاث دقائق من نهاية المباراة، لكن مع إهدار الفرص من قبل «ليكرز»، تمكن «ماجيك» في النهاية من تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط.

وحظي لاعب «أورلاندو»، أوتو بورتر جونيور، بفرصة لفرض التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن رميته الثلاثية ارتدت من إطار السلة، ما أثمر فوزًا منتظرًا لـ«ليكرز»، الباحث عن تعويض سلسلة من النتائج السيئة.

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