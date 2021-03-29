نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»

أليكس أيوبي (فرانس برس)

لن يخوض مهاجم إيفرتون الإنجليزي أليكس أيوبي مباراة منتخب بلاده نيجيريا ضد ليسوتو، المقررة غدًا الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون العام المقبل بعدما ثبتت إصابته بجائحة «كورونا» كوفيد-19، بحسب ما أعلن مسؤول في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب بابافيمي راجي في تصريح لوكالة فرانس برس إن: «أيوبي ترك معسكر المنتخب، قبل رحيله لم يعانِ من أي عوارض، كان على ما يُرام، سيتابع الفريق حالته الصحية».

وتتصدر نيجيريا التي ضمنت بلوغها النهائيات المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون، ترتيب المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وستخوض آخر مبارياتها في التصفيات في لاغوس ضد ليسوتو الثلاثاء.