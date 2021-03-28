«الديوك» الفرنسية تصيح بـ15 مباراة تواليا دون هزيمة

منتخب فرنسا لكرة القدم (فرانس برس)

عوضت فرنسا، حاملة اللقب، تعثرها على أرضها في مستهل مشوارها في تصفيات مونديال قطر 2022 بتعادلها الأربعاء مع أوكرانيا (1-1)، وذلك بفوزها الأحد في أستانا على مضيفتها كازخستان 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وبانتظار مباراتها الأربعاء ضد البوسنة، التي ستكون الأخيرة لها قبل خوض نهائيات كأس أوروبا المؤجلة لعام حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، ظهرت فرنسا بمستوى جيد، الأحد، في أستانا ورفعت رصيدها عن جدارة الى أربع نقاط، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتصدر رجال المدرب ديدييه ديشان الذين تنتظرهم مهمة شاقة الصيف المقبل في النهائيات القارية، بعدما أوقعتهم القرعة بجانب الغريم الألماني والبرتغال حاملة اللقب، إضافة الى المجر، المجموعة موقتًا بفارق ثلاث نقاط أمام كل من فنلندا والبوسنة وأوكرانيا، وذلك بانتظار المباراة التي تجمع لاحقًا بين أوكرانيا وفنلندا.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات العشر إلى نهائيات المونديال، بالإضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل، وحافظ «الديوك» بفوزهم الأحد على سجلهم خاليًا من الخسارة للمباراة الـ15 تواليًا في المسابقات الرسمية مع 12 فوزًا مقابل 3 تعادلات، وذلك منذ هزيمتهم الأخيرة أمام تركيا بهدفين نظيفين في 8 يونيو 2019.

كما أن المنتخب الفرنسي عادل رقمًا قياسيًّا خاصًّا به بين العامين 1990و1991 بفوزه للمرة السابعة تواليًا خارج ملعبه، وبدأ ديشان اللقاء الأول للفرنسيين ضد كازاخستان بتشكيلة مختلفة تمامًا عن مباراة أوكرانيا، إذ أجرى تسعة تبديلات وأبرزها إشراك بول بوغبا أساسيًا والإبقاء على هداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على مقاعد البدلاء، مانحًا الفرصة لأنتوني مارسيال وتوما ليمار وعثمان ديمبيليه لمساندة أنطوان غريزمان الذي حافظ على مركزه بعدما كان صاحب هدف مباراة الجولة الأولى.