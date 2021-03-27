المغرب وساحل العاج إلى أمم أفريقيا بالكاميرون

منتخب المغرب يتأهل لأمم أفريقيا (إنترنت)

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل 2022، بعد تعادل منافسيه في الجولة ما قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة، جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي 2-2، قبل تعادله سلبيًّا أمام مضيفه الموريتاني، الجمعة.

بهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه موريتانيا بـ6 نقاط، وبوروندي بـ5 نقاط، 4 نقاط لجمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان منتخب «أسود الأطلسي» المتوج بلقب وحيد العام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019 التي أُقيمت في مصر أمام بنين بضربات الترجيح.

كما حسم المنتخب العاجي تأهله عن المجموعة الحادية عشرة بفوزه خارج ملعبه على النيجر 3-صفر بفضل مدافع «توتنهام الإنجليزي سيرج أورييه، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 25، ثم مرر كرتي الهدفين الآخرين لماكس غرادل (34) وويلفريد كانون (60).

وقبل جولة على نهاية التصفيات، رفع المنتخب العاجي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن مدغشقر الثالثة، وحسم بالتالي تأهله نتيجة المواجهتين المباشرتين مع الأخيرة بفوز وتعادل.

وتراجعت مدغشقر إلى المركز الثالث لصالح إثيوبيا بفارق نقطتين نتيجة خسارتها، الجمعة، أمام الأخيرة برباعية نظيفة، لتكون الجولة الأخيرة حاسمة من أجل تحديد صاحب البطاقة الثانية، حيث تلعب إثيوبيا في ضيافة ساحل العاج ومدغشقر مع النيجر في 30 من مارس الجاري.