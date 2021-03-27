لوف يواجه مشكلة مع الماكينات ويفتح الباب أمام المخضرم مولر قبل الرحيل

يواكيم لوف (إنترنت)

يبدو أن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف أمام مشكلة كبيرة يجب عليه حلها قبل نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل، تتمثل في اختيار نجوم خط الوسط الذين سيتم استبعادهم، ولن تكون التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث يخوض الـ«مانشافت» مباراته الثانية الأحد أمام رومانيا ضمن المجموعة العاشرة، إلا تعقيدًا في اتخاذ هذا القرار.

ذلك لأن محور الوسط الألماني المكون من يوزوا كيميش، ليون غوريتسكا، إيلكاي غوندوغان وكاي هافيرتس تألق في الجولة الأولى من تلك التصفيات، حينما فازت الماكينات 3-صفر على أيسلندا الخميس في دويسبورغ، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

كان ذلك الرباعي عمود العرض المثير أمام أيسلندا، في مباراة عوض فيها الألمان نوعًا ما عن الهزيمة التاريخية المذلة 6-صفر أمام إسبانيا في نوفمبر الماضي في دوري الأمم.

لكن لوف يمتلك خيارات أخرى في منتصف الملعب، فقد غاب النجم توني كروس، الذي عادة ما يكون ضمن التشكيلة الأساسية بسبب إصابة في الفخذ، وكان يوناس هوفمان ضمن الفريق أيضًا، لكنه الآن يقبع في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بـ«كوفيد-19».

ومن أجل وداع جميل للمنتخب في كأس أوروبا الذي سيكون آخر محطات لوف مع «المانشافت»، فتح المدرب الباب أمام عودة نجم «بايرن ميونيخ» المخضرم توماس مولر.

ويسعى لوف إلى تحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الافتتاحية في التصفيات، مع مباراة خارج أرضه مع رومانيا، الأحد، ثم لقاء مقدونيا الشمالية، الأربعاء، في دويسبرغ مجددًا.