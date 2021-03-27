اليابانية أوساكا تعبر بصعوبة لثمن نهائي «ميامي للتنس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 04:42 مساء
اليابانية ناومي أوساكا (إنترنت)

لم يكن الظهور الأول لليابانية ناومي أوساكا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة صلبًا، حيث بلغت بصعوبة الدور ثمن النهائي من دورة ميامي لكرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها 7-6 (7-3) و6-4 على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش، أمس الجمعة.

وخاضت أوساكا المصنفة ثانية عالميًّا مباراتها الأولى منذ تحقيق لقبها الرابع في الـ«غراند سلام»، في الدور الثاني في ميامي بعد إعفائها من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وصعبت الرياح العاتية الأمور على أوساكا أمام المصنفة 77 عالميًّا التي قدمت أداءً مميزًا، وقالت أوساكا (23 عامًا) بعد الفوز: «إنها مباراتي الأولى منذ أستراليا، وكنت متوترة قليلًا؛ لذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد».

وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي: «أنا سعيدة كوني حسمت الأمور في مجموعتين، لست متأكدة ما إذا كنت متوترة أم أنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، لكن قراراتي بشأن بعض الضربات كانت سيئة نوعًا ما، لكن أعتقد أني تعلمت من أخطائي خلال اللقاء».

وساهمت الإرسالات الساحقة الـ13 التي سددتها في تعويض الأخطاء العديدة التي ارتكبتها اليابانية لتضرب موعدًا مع الكازاخية يولينا بوتينتسيفا، المصنفة 26 في الدورة، أو الصربية نينا ستويانوفيتش المتأهلة من التصفيات.

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