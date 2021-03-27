دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند بـ180 مليون يورو

النرويجي إيرلينغ هالاند (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية عن رصد إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني مبالغ خيالية لرحيل هدّاف الفريق إيرلينغ هالاند، وسط ترقب من ريال مدريد وبرشلونة وغيرها من الأندية الكبيرة في أوروبا، حيث ترغب جميعا في الظفر بخدمات النرويجي إيرلينغ هالاند، فبجانب الريال والبارسا، هناك مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

بروسيا دورتموند الألماني حدد قيمة رحيل إيرلينغ هالاند بـ180 مليون يورو، ويمتد عقد هالاند مع دورتموند حتى 30 يونيو 2024، ولكنه قد يرحل خلال الفترة المقبلة، بسبب وجود اهتمام من جانب أندية كبيرة بضمه، علاوة على سوء أداء فريقه على المستوى المحلي وابتعاده عن المراكز المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما لا يرضي اللعب الذي يتربع على عرض هدافي العالم، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني نقلا عن شبكة «إي إس بي إن».

وسترفض الإدارة الألمانية الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ يرغب في التعاقد مع هالاند؛ إلا إذا عرض القيمة المالية المطلوبة، حيث تحاول إدارة دورتموند استثمار صفقة هالاند، كونها تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، لذا قد يلجؤون إلى خيار البيع في الصيف المقبل، وقد تحدث عن هذا الأمر الرئيس التنفيذي لدورتموند هانس خواكيم فاتسكه، قائلًا: «طلب قرض من البنوك لتجنب بيع لاعب ما لن تكون طريقتنا في العمل».

وفي تصريحات سابقة لوكيل أعمال هالاند، مينو رايولا، تحدث عن المهاجم النرويجي وعن وجود اهتمام من جانب عدة أندية بضمه فقال: «مؤكد أن العالم بأكمله يرى هالاند كواحد من أبرز نجوم المستقبل لأن ما فعله في هذا العمر صعب للغاية، هناك عشرة أندية قادرة على التعاقد مع هالاند وتوفير المركز الذي يريده بعد دورتموند، أربعة من هذه الأندية في إنجلترا».

وانضم هالاند إلى بروسيا دورتموند في شتاء العام 2020 قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل نحو 20 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول رايولا على 15 مليون يورو ووالد إيرلينغ على ثمانية ملايين يورو كمكافآت تعاقد، ولعب هالاند منذ قدومه إلى سيجنال إيدونا بارك 49 مباراة سجل خلالها 49 هدفًا، منها 33 هدفًا في 31 مباراة شارك فيها هذا الموسم بجميع المنافسات.