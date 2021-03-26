سيكسرز يضاعف كبوة ليكرز بهزيمة رابعة على التوالي بالدوري الأميركي للمحترفين

داني غرين يمرر المرة من أمام ليكرز دنيس شرودر وكينتافيوس كالدويل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس 25 مارس 2021. (فرانس برس)

عمق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية جراح لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وألحق به هزيمة رابعة تواليا بنتيجة 109-101 الخميس، في قمة من دون نكهة لكثرة الغيابات عن الطرفين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفيما افتقد سفنتي سيكسرز لنجمه الكاميروني جويل إمبيد، تتابع غياب "الملك" ليبرون جيمس الذي انضم إلى المصاب الآخر أنتوني ديفيس، عن صفوف حامل اللقب للمباراة الرابعة تواليًّا.

ومع افتقاد المباراة على ملعب "ستايبلس سنتر" للنجوم، خطف داني غرين لاعب ليكرز السابق وسفنتي سيكسرز الحالي الأضواء بتسجيله 28 نقطة، منها 8 ثلاثيات ومحاولة أخيرة ناجحة قبل 30 ثانية من صافرة النهاية، ليقضي نهائيًّا على آمال فريقه السابق في البقاء ضمن أجواء اللقاء بعدما تمكن من تقليص الفارق من 18 نقطة إلى نقطتين.

وعزز سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الـ32 مقابل 13 هزيمة هذا الموسم.

في المقابل، قاد كايل كوزما مع 25 نقطة و9 متابعات محاولات عودة ليكرز، إلا أن جهوده لم تحل دون الخسارة الرابعة تواليًّا لفريقه صاحب المركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزًا مقابل 17 خسارة.

وبخلاف ليكرز، حقق "الجار" كليبرز فوزه الثاني تواليًّا على مضيفه سان انتونيو سبيرز 98 - 85، بعد أول انتهى بنتيجة 134- 101.

وبعدما تألق في الفوز الأول كواهي لينارد، غاب عن الثاني بسبب الإصابة، ليحل ريجي جاكسون بدلًا منه في قيادة كليبرز بتسجيله 28 نقطة.

ولعب بول جورج مع 24 نقطة و13 متابعة دورًا في فوز كليبرز، ثالث المنطقة الغربية (30-16)، بعدما قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله 49 نقطة مقابل 30 لصاحب الأرض.

وتميز كليبرز بدفاعه الحديدي الذي بدا غير ملموس ومن دون أن يتأثر بكثرة الغيابات على غرار كل من ماركوس موريس، سيرج إيباكا، باتريك بيفرلي ولو وليامس.

وكان ديمار ديروزان مع 23 نقطة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر، فيما أضاف زميله ديجونتي موراي 18 نقطة إلى جانب 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ومني سبيرز بهزيمته الرابعة تواليًّا وبقي في المركز الثامن في المنطقة الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز العاشر الذي تعرض لخسارة جديدة في ظل غياب نجمه ستيفان كوري للاصابة امام مضيفه ساكرامنتو كينغز 119-141، في مباراة حطم خلالها لاعب الأخير ديارون فوكس رقمه الشخصي بتسجيله 44 نقطة.

وخسر ميامي هيت أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 122 - 125، فيما فاز نيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 106 - 102.