تصفيات مونديال 2022: ألمانيا تبدأ مشوارها بثلاثية.. وفوز منطقي لإيطاليا وتعثر إسبانيا

ألفارو موراتا خلال مباراة إسبانيا أمام اليونان في 25 مارس 2021. (فرانس برس)

خطا المنتخب الألماني أولى خطواته لنزع وصمة خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر الماضي، بدكّ شباك نظيره الأيسلندي 3-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا (3)، كاي هافيرتس (7)، وإيلكاي غوندوغان (56).

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب الماكينات المجموعة العاشرة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن أرمينيا الثانية، فيما قبع المنتخب الأيسلندي في قعر الترتيب بصفر نقاط.

وحافظت إيطاليا على سجلها خاليًّا من الهزائم منذ 10 سبتمبر عام 2018 على مدى 20 مباراة بفوزها على إيرلندا الشمالية 2-صفر الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وسجل دومينيكو بيراردي (14) وتشيرو إيموبيلي (39) الهدفين.

وتكون إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، قد حققت بداية جيدة في التصفيات علمًا بأنها غابت عن نسخة كأس العالم الأخيرة في روسيا عام 2018 وذلك للمرة الأولى منذ 60 عامًا.

في المقابل سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل 1-1 الخميس أمام اليونان في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا (33)، وأدركت اليونان التعادل عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس (57 من ركلة جزاء).

وبالتالي بات المنتخب الإسباني في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف اليونان في المركز الثاني، فيما باتت السويد في الصدارة بعد فوزها على جورجيا.