مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله

الأميركي زاك براون، مدير فريق ماكلارين. (فرانس برس)

توقع الأميركي زاك براون، مدير فريق ماكلارين، أن يحقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، لقبًا ثامنًا قياسيًّا في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم، ويعتزل رياضة المحركات مع نهايته.

وقال بروان، مهندس نهضة ماكلارين بعد فترة من الركود في حديث مع صحيفة «ديلي مايل» البريطانية، إنه يتوقّع أن يتعاقد مرسيدس مع الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول والبريطاني جورج راسل من وليامس في موسم 2022.

وكشف عن أنه لن يسعى لتقديم عرض لعودة هاميلتون إلى ماكلارين العام المقبل كونه يبني فريقًا للمستقبل مع البريطاني لاندو نوريس والاسترالي دانيال ريكياردو.

وشرح براون (49 عامًا) على هامش السباق الأول للموسم على حلبة صخير في جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع، أنه سيكون توقيتًا سيئًا لهاميلتون إذا أراد الانضمام إلى فريق جديد في العام المقبل.

وينتهي عقد بطل العالم سبع مرات مع مرسيدس نهاية العام الحالي بعد أن جدده لسنة إضافية فقط في الموسم الماضي؛ ما أثار تكهنات بشأن مستقبله قبل انطلاق موسم 2021 المؤلف من 23 سباقًا (رقم قياسي) في ظل استمرار القيود بسبب كوفيد-19.

وقال الأميركي: "هل أضع لويس خلف المقود لو كان لديّ مقعد شاغر؟ بالطبع. لكننا نحاول البناء للمستقبل، لذا نريد مزيجًا من الشباب والخبرة".

وتابع: "إذا أحضرت لويس مرة أخرى الآن، ستكون لفترة عام أو عامين، ونعلم أننا لسنا مستعدين للمنافسة على البطولات، لذلك نحتاج إلى تحضير مجموعة من السائقين تأخذنا إلى هذا المكان؛ بحيث يكونون جاهزين عندما نصل إليه".

وأردف: "دانيال جاهز الآن بالطبع، لا أعتقد أن التوقيت مناسب للويس".

أما عن خطة فريق مرسيدس للمستقبل والذي يضم حاليًّا الفنلندي فالتيري بوتاس إلى جانب هاميلتون، فقال براون: "أعتقد أنكم سترون ماكس وجورج معهم في 2022، أعتقد أن هذه الخلاصة الواضحة".

وتابع: "يفوز لويس باللقب الثامن هذا العام، ويصبح السائق الأكثر نجاحًا في كل فئة. لديهم عقد معه لمدة عام واحد، في حين ينتهي عقد جورج (مع وليامس في 2021)، وينهي ماكس صفقته (مع ريد بول)" التي تستمر حتى 2023.

وأوضح: "لديك الخبرة مع ماكس وعنصر الشباب مع جورج. لو كنت في مرسيدس، هذه حتمًا (ثنائية قاتلة) للأعوام الخمسة المقبلة".

وحقق هاميلتون لقبه الأول مع ماكلارين عام 2008 قبل أن يكرر هذا الإنجاز ست مرات مع مرسيدس، ويُعادل في 2020 الرقم القياسي للقب السائقين مع الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.