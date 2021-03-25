رسميّا.. منتخب مصر يتأهل لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 09:20 مساء
المنتخب المصري لكرة القدم. (تويتر)

خطف منتخب مصر بطاقة التأهل رسميًّا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون 2022، وذلك بعد تعادله مع منتخب كينيا 1 -1 في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشةـ بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، ليصبح ثاني أهدافه الدولية بقميص منتخب الفراعنة.

وسجل منتخب كينيا هدف قبل انتهاء الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب الكيني، وفي الشوط الثاني نجح منتخب كينيا في إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب حسن عبدالله بالدقيقة 64 من زمن المباراة. 

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف المنتخب الكيني للاعب أمورا بعد اعتدائه بالضرب على مصطفى محمد دون كرة. 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، متساويًّا مع منتخب جزر القمر، وضمن الثنائي التأهل رسميًّا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية. بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطتين.

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