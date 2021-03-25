انطلاق شعلة الألعاب الأولمبية بعد تأخر عام بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 07:13 مساء
انطلاق مسيرة شعلة الألعاب الأولمبية. (فرانس برس)

انطلقت اليوم الخميس في فوكوشيما (شمال شرق اليابان) مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو المؤجل حتى الصيف المقبل؛ بسبب فيروس كورونا، في غياب الجماهير؛ حيث يحاول المنظمون تهدئة مخاوف السكان المترددين.

وتم إيقاد الشعلة المعدنية المصنوعة من الذهب الوردي، في قمة على شكل زهرة الكرز، صباحًا في مجمع رياضي رمزي جدًا "جاي-فيلايج" كان بمثابة قاعدة لعمليات الإغاثة بعد الكارثة النووية والزلزال والتسونامي المميت في شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011، والتي أدت إلى مقتل وفقدان 18500 شخص.

وقالت رئيسة اللجنة المنطمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو في حديثها في حفل إطلاق مسيرة الشعلة، إنها تأمل أن تكون الشعلة الأولمبية "شعاع نور في نهاية الظلام".

وأضافت: "هذا اللهب الصغير لم يفقد الأمل أبدًا، وأنتظر هذا اليوم مثل زهرة الكرز على وشك التفتح".

من جهتها، قالت آية ساميشيما، المتوجة مع منتخب بلادها بكأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2011، والتي شاركت في حمل الشعلة مع زميلاتها السابقات: "ليس هناك الكثير من الأخبار الجيدة في الوقت الحالي، لذا نأمل أن تجلب (انطلاقة الشعلة) بعضًا من الإيجابية للناس".

ستكون مسيرة الشعلة الأولمبية، مثل الألعاب الأولمبية نفسها، مختلفة تمامًا عن النسخ السابقة؛ حيث يتعين على المتفرجين ارتداء أقنعة واقية والاصطفاف على جنبات الطرق مع تجنب الحشود، لكن سيتم حظر الصراخ والتشجيع على أن يقتصر الأمر على التصفيق واستخدام السلع الموزعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قبل موقعة تونس.. المنتخب الوطني يفقد خدمات خالد مجدي بسبب «كورونا»
رياضة محلية
4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
الكوني: ماكرون قال إن نصرة الشعب الليبي «دين» على فرنسا
ليبيا
«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%
دولى
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا
رياضة محلية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس
رياضة محلية
رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر
رياضة محلية
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» تسعى للاستعانة بنيمار في عالمها الإلكتروني