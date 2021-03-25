جزر القمر تتأهل لأول مرة في تاريخها لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 05:56 مساء
منتخب جزر القمر. (إنترنت)

نجح منتخب جزر القمر في خطف بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة السابعة، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021، عقب تعادله سلبيًّا أمام ضيفه منتخب توجو دون أهداف، في المباراة التي أُقيمت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

بهذه النتيجة رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر المجموعة مؤقتًا بفارق نقطة عن مصر، في انتظار مواجهة الفراعنة أمام كينيا، مساء اليوم.

وكانت المشاركة الأولى لمنتخب جزر القمر، في المباريات الرسمية، خلال تصفيات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا 2010، وتعد هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب جزر القمر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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