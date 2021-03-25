ألفونسو ديفيز سفيرا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 01:26 مساء
ألفونسو ديفيز. (إنترنت)

أصبح مدافع «بايرن ميونيخ» والمنتخب الكندي ألفونسو ديفيز، أول لاعب كرة قدم يتم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولم يكن الأمر سهلًا على ديفيز للوصول إلى القمة، حيث غادرت عائلته من ليبيريا إلى غانا، قبل الهجرة إلى كندا عندما بلغ من العمر خمس سنوات فقط.

وقال ديفيز لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين: «أنا فخور بالانضمام إليكم كسفير للنوايا الحسنة.. تجربتي الخاصة تجعلني أرغب في التحدث نيابة عن اللاجئين ومشاركة قصصهم، والمساعدة في إحداث الفارق».

وأضاف الظهير الأيسر: «بينما كان مخيم اللاجئين يوفر مكانًا آمنًا لعائلتي عندما فروا من الحرب، غالبًا ما أتساءل أين كنت سأكون لو بقيت هناك ولم أستفد من الفرص التي حصلت عليها بفضل إعادة التوطين. لا أعتقد أنني كنت سأصل إلى ما أنا عليه اليوم».

وتابع اللاعب البالغ 20 عامًا: «أريد أن يعرف الناس أهمية مساعدة اللاجئين أينما كانوا، في المخيمات أو المدن.. في البلدان المجاورة أو دول إعادة التوطين مثل كندا».

وأردف اللاعب الذي تم اختياره في تشكيلة الموسم الماضي المثالية لدوري أبطال أوروبا: «يحتاج اللاجئون إلى دعمنا للبقاء على قيد الحياة، ولكنهم يحتاجون أيضًا إلى التعليم وممارسة الرياضة حتى يتمكنوا من الاستفادة بإمكاناتهم والتطور».

وشارك ديفيز في 27 مباراة في جميع المسابقات مع «بايرن» هذا الموسم، لكنه كان مشغولًا أيضًا بعيدًا عن المستطيل الأخضر، حيث ساعد الحكومة الكندية على إطلاق حملتها «معًا من أجل التعلم» في فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%
دولى
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا
رياضة محلية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس
رياضة محلية
رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر
رياضة محلية
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
المندوبة الأميركية تطالب بانسحاب «فوري» لكل القوات الأجنبية من ليبيا «دون ...
ليبيا
أسطورة تونس شكري الواعر يشيد بحسن استقبال الوفد التونسي في ليبيا
رياضة محلية
السني: جراح الليبيين لم تندمل منذ 2011.. وانسحاب القوات الأجنبية مطلب سيادي لا ...
ليبيا
تطورات الحالة الليبية في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم
ليبيا
كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الورفلي.. اغتيال غامض ينهي حياة ضابط مثير للأسئلة والجدل