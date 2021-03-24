فينالدوم يكشف حقيقة توصله إلى اتفاق مع «برشلونة»

فينالدوم . (إنترنت)

أوضح جورجيو فينالدوم، لاعب خط وسط «ليفربول» الإنجليزي، أنه لم يحدث أي قرار بشأن مستقبله، مع اقتراب انتهاء عقده هذا الصيف.

وارتبط الدولي الهولندي ارتباطًا بالانتقال المحتمل لنادي «برشلونة»، حيث يمكنه العودة للعمل مع مدربه السابق في هولندا رونالد كومان.

وقال فينالدوم للتلفزيون الهولندي، وفقًا لـ«في الجول»: «وسائل الإعلام ستتحدث دائمًا عن مستقبلي، ولكن كما قلت من قبل، ليس لدي أخبار حتى الآن بشأن مستقبلي».

وأضاف: «عندما تكون هناك أخبار سأتحدث عنها، لكن لا توجد أخبار الآن، أنا هنا للحديث عن المباريات أمام تركيا ولاتفيا وجبل طارق».

وذكرت جريدة «صنداي تايمز» أن فينالدوم لديه اتفاق مع «برشلونة» للانتقال إليه في الصيف المقبل، لكن هذا الأمر نفاه اللاعب.