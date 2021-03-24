«فيورنتينا» يستعين مجددا بياكيني بعد استقالة برانديلي

قرر «فيورنتينا» الإيطالي الاستعانة مجددًا بجوزيبي ياكيني الذي أُقيل من منصبه في نوفمبر الماضي، وذلك لخلافة تشيزاري برانديلي في تدريب الفريق بعد 24 ساعة على الاستقالة المفاجئة للأخير.

وقال «فيورنتينا»: «إن ياكيني سيقود الحصة التدريبية الأولى وسيلتحق في الفريق الأربعاء»، ويعود ابن الـ56 عامًا إلى المنصب الذي خسره في التاسع من نوفمبر لصالح برانديلي، وذلك بعد أقل من عام على تعيينه في ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وستكون المباراة الأولى لياكيني مع فريقه الجديد القديم في الثالث من أبريل في لقاء ضد «جنوى» على ملعب الأخير بعد العودة من التوقف المخصص للمباريات الدولية.

وأعلن «فيورنتينا»، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري، الثلاثاء، أن برانديلي استقال من تدريب فريقه بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه.

وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية: «في الأشهر الأخيرة، نما ظل في داخلي بدل من طريقة رؤيتي الأشياء، أتيت إلى هنا لإعطاء 100 في المئة، ولكن فور شعوري بأن الأمور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت التراجع، أعلم أن مسيرتي التدريبية، قد تتوقف هنا، ولكني لست نادمًا وليس من الوارد أن أفعل ذلك».

وعاد برانديلي إلى «فيورنتينا» بعدما سبق أن أشرف عليه بين العامين 2005 و2010، وقاده إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليغ حاليًا» العام 2008، وإلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في العام 2010.