«فيورنتينا» يستعين مجددا بياكيني بعد استقالة برانديلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:43 مساء

قرر «فيورنتينا» الإيطالي الاستعانة مجددًا بجوزيبي ياكيني الذي أُقيل من منصبه في نوفمبر الماضي، وذلك لخلافة تشيزاري برانديلي في تدريب الفريق بعد 24 ساعة على الاستقالة المفاجئة للأخير.

وقال «فيورنتينا»: «إن ياكيني سيقود الحصة التدريبية الأولى وسيلتحق في الفريق الأربعاء»، ويعود ابن الـ56 عامًا إلى المنصب الذي خسره في التاسع من نوفمبر لصالح برانديلي، وذلك بعد أقل من عام على تعيينه في ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وستكون المباراة الأولى لياكيني مع فريقه الجديد القديم في الثالث من أبريل في لقاء ضد «جنوى» على ملعب الأخير بعد العودة من التوقف المخصص للمباريات الدولية.

وأعلن «فيورنتينا»، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري، الثلاثاء، أن برانديلي استقال من تدريب فريقه بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه.

وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية: «في الأشهر الأخيرة، نما ظل في داخلي بدل من طريقة رؤيتي الأشياء، أتيت إلى هنا لإعطاء 100 في المئة، ولكن فور شعوري بأن الأمور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت التراجع، أعلم أن مسيرتي التدريبية، قد تتوقف هنا، ولكني لست نادمًا وليس من الوارد أن أفعل ذلك».

وعاد برانديلي إلى «فيورنتينا» بعدما سبق أن أشرف عليه بين العامين 2005 و2010، وقاده إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليغ حاليًا» العام 2008، وإلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في العام 2010.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة