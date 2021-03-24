عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 03:37 مساء
جوزيف بلاتر (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة أخرى على رئيسه السابق جوزيف بلاتر وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة نحو سبعة أعوام، بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد القيم لدى «فيفا».

كذلك تلقى الأمين العام السابق لـ«فيفا»، جيروم فالكه، العقوبة نفسها، حيث جرى إيقافه لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، وجرى تغريم كل من بلاتر وفالكه مليون فرنك سويسري (1.1 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتطبق العقوبة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك مع نهاية فترة عقوبة الإيقاف السابقة، وذكر «فيفا» أن الاتهامات تتعلق بشكل أساسي بدفع مكافآت خاصة ببطولات «فيفا» لمسؤولين بارزين في الاتحاد، وتعديلات وتمديدات مختلفة لعقود العمل، وكذلك تحمل «فيفا» التكاليف القانونية الخاصة بقضية فالكه.

وكان بلاتر (85 عامًا) قد أُدين باتهامات تتعلق بالولاء وتضارب المصالح وتقديم وتلقي هدايا وامتيازات أخرى خلال فترة رئاسته لـ«فيفا»، كذلك أُدين فالكه (60 عامًا) بانتهاك نفس المواد من القوانين، إلى جانب إساءة استغلال منصبه.

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