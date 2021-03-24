حراسة المرمى أزمة في منتخب إنجلترا.. و3 مباريات تحدد لساوثغايت تشكيلة كأس أوروبا

غاريث ساوثغايت (فرانس برس)

سيحاول مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغايت الاستفادة من المباريات الثلاث الأولى لفريق «الأسود الثلاثة» في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، من أجل تحديد التشكيلة التي سيخوض بها الصيف المقبل نهائيات كأس أوروبا.

ويدرك ساوثغايت أهمية الفرصة السانحة أمام إنجلترا لإنهاء صيامها عن الألقاب منذ تتويجها العالمي الأول والأخير العام 1966 على أرضها، لا سيما أنها تخوض نهائيات كأس أوروبا على أرضها أيضًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتُقام النهائيات القارية التي أرجئت لعام حتى صيف 2021؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، في 12 مدينة أوروبية، وسيخوض الإنجليز مبارياتهم في دور المجموعات ضد كرواتيا وأسكتلندا وتشيكيا في معقلها بويمبلي الذي يستضيف أيضًا مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

وسيقف ساوثغايت على جاهزية فريقه في المباريات الثلاث المقررة في الأيام القليلة المقبلة ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا ضمن منافسات المجموعة الأوروبية التاسعة لتصفيات مونديال 2022.

ويواجه ساوثغايت ضغط البناء على النتيجة الرائعة التي حققها شبان «الأسود الثلاثة» في مشاركتهم الكبرى الأخيرة حين وصلوا إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، لا سيما في ظل وجود الكثير من اللاعبين المميزين في تصرفه.

ونقطة الضعف الوحيدة التي يعاني منها ساوثغايت هي افتقاده إلى حارس من الطراز الرفيع بما أن اعتماده الأساسي على جوردن بيكفورد مجبرًا في ظل غياب الخيارات، وذلك رغم الأخطاء الكثيرة التي كلفت فريقه إيفرتون الكثير من النقاط هذا الموسم.

لكن بيكفورد لن يكون بصحبة المنتخب في مباريات الخميس والأحد والأربعاء المقبل؛ بسبب إصابة في أضلاعه؛ ما سيمنح حارس بيرنلي نيك بوب فرصة إثبات نفسه بين الخشبات الثلاث، لكنه يواجه منافسة قوية من دين هندرسون، ابن الـ24 عامًا الذي بدأ المباريات السبع الأخيرة لفريقه مانشستر يونايتد في ظل غياب الإسباني دافيد دي خيا للوقوف إلى جانب زوجته بعدما رزقا بطفل.

ولن يُحكَمُ على ساوثغايت بناء على الأسماء التي يختارها وحسب بل على أسلوب اللعب الذي سيعتمده وإن كان سيلجأ إلى خط خلفي من ثلاثة مدافعين، كما فعل في معظم مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا.