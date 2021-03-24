غاب ليبرون فخسر ليكرز للمرة الثالثة تواليًّا في الدوري الأميركي للسلة

منافسات السلة الأميركية (فرانس برس)

مني لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بهزيمة ثالثة تواليًّا، وجاءت على يد نيو أورليانز بيليكانز 111-128 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد فوزًا جديدًا لكل من فينيكس صنز ودنفر ناغتس خارج الديار.

وبانتظار العودة إلى «ستايبلس سنتر»؛ حيث يخوض أربع مباريات متتالية وأولها الخميس ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الفائز الثلاثاء على غولدن ستايت ووريرز 108-98 بفضل توبياس هاريس (25 نقطة و13 متابعة) والأسترالي بن سيمونز (22 مع 8 متابعات)، مني ليكرز بهزيمة رابعة في آخر خمس مباريات له بعيدًا عن معقله، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبغياب نجمه ليبرون جيمس الذي تعرض لإصابة السبت ستبعده لأسابيع عدة، وانضم بالتالي إلى المصابين الآخرين أنتوني ديفيس والإسباني مارك غاسول، عانى حامل اللقب أمام بيليكانز، الذي وصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 30 نقطة في الشوط الثاني من اللقاء الذي تألق فيه لاعب ليكرز السابق براندون إينغرام وزيون وليامسون.

وقدم إينغرام أفضل مباراة له من ناحية التسجيل بعدما دك سلة فريقه السابق بـ36 نقطة، فيما بات وليامسون أول لاعب تحت الـ21 عامًا في تاريخ الدوري يسجل 20 نقطة أو أكثر لـ21 مباراة متتالية، وذلك بإنهائه اللقاء مع 27 نقطة و9 متابعات.

وفي ظل غياب لاعب ليكرز السابق لونزو بول للإصابة، لعب كل من نيكايل ألكسندر ووكر (18 نقطة) وكايرا لويس جونيور (16) وجاكسون هايز (15 في 19 دقيقة) دورًا أساسيًّا في الفوز التاسع عشر لبيليكانز في 43 مباراة، فيما كان مونتريزل هاريل (18 نقطة) وكايل كوزما وماركيف موريس (16 لكل منهما) الأفضل في صفوف ليكرز إلا أن ذلك لم يكن كافيًّا لتجنيب حامل اللقب هزيمته الـ16 في 44 مباراة.

وشدد مدرب ليكرز فرانك فوغل على ضرورة أن يتحسن فريقه هجوميًّا بغياب جيمس وديفيس، قائلًا: «التنظيم هجوميًّا يشكل على الأرجح الأولوية بالنسبة لي في الوقت الحالي، سنحافظ على إيجابيتنا، لدينا إيمان كبير بهذه المجموعة، ويمكننا الفوز حتى في ظل غياب ليبرون».