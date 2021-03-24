لوف يعلن خطة نفض الغبار عن المنتخب الألماني قبل الرحيل في يوليو

يواكيم لوف (فرانس برس)

يسعى منتخب ألمانيا إلى نفض غبار خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر الماضي ومصالحة جماهيره، من خلال الفوز بمبارياته الثلاث في مستهل مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الأيسلندي في دويسبرغ الخميس قبل مواجهة رومانيا خارج الديار ثم لقاء مقدونيا الشمالية بعدها بثلاثة أيام في دويسبرغ مجددا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال مدرب ألمانيا يواكيم لوف، الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا المقررة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين: «نريد أن نبدأ العام الذي يشهد إقامة كأس أوروبا بترك بصمة وإسعاد جماهيرنا مجددًا».

وأضاف لوف الذي قاد «مانشافت» إلى اللقب العالمي في مونديال البرازيل العام 2014، أن «طموحنا وهدفنا هو تحقيق انطلاقة جيدة من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات».

ويحتاج لوف إلى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية التي تلقت صدمة كبيرة عندما خسر منتخب بلادها في دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا صفر-6 في نوفمبر الماضي في أقسى خسارة له منذ العام 1931.

بعد تلك الخسارة، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة «كيكر» بأن 89 في المئة من الجمهور الألماني يشعرون بأن لوف فشل في إعادة بناء المنتخب بعد الخروج المذل من الدور الأول في مونديال روسيا 2018.

واعتبر مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف بأنه يتعين على الفريق أن يستعيد مكانته بعد الخسارة المذلة في إشبيلية.

ويحتاج لوف الذي بلغ الذروة عندما قاد ألمانيا إلى التتويج بلقبها العالمي الرابع بالفوز على الأرجنتين 1-صفر بعد التمديد في مونديال 2014، إلى إنهاء عهده الذي سيستمر 15 عامًا مع نهاية الكأس القارية بأفضل طريقة ممكنة.

وعلى غرار لوف، تحدى الحارس القائد مانويل نوير زملاءه في المنتخب الألماني للارتقاء بمستواهم لكن الـ«مانشافت» تلقى ضربة الثلاثاء بانسحاب صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني توني كروس من التشكيلة نتيجة الإصابة.

وقال نوير إن «المدرب الوطني محق، نحن جميعا أمام تحدٍ، لدينا خطط كبيرة، نريد الدخول في وتيرة الأمور، لا نتحمل ارتكاب المزيد من الأخطاء».

وأشار نوير إلى أن المنتخب الألماني يخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، حيث يتواجه أبطال مونديال 2016 مع فرنسا حاملة اللقب العالمي والبرتغال حاملة اللقب القاري والمجر، بحافز إضافي.