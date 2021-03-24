ميك يعيد اسم شوماخر الأسطوري لحلبة فورمولا 1 من جديد

ميك في الإطار الأيمن وشوماخر في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أن ينتقل سائق توّج بلقب بطولة سباقات فورمولا 2 إلى الفئة الأولى، أي الفورمولا واحد، هو تقدم طبيعي لا يحمل معه عادة الكثير من الترقب والضجة، لكن عندما يحمل هذا السائق اسمًا مشهورًا فتكون الأمور مختلفة بعض الشيء.

الحديث هنا عن الألماني ميك شوماخر، نجل الأسطورة ميكايل بطل العالم سبع مرات، الذي سيكون في دائرة الضوء هذا الموسم بعدما ضمن له مقعدًا في فريق هاس الذي يبدأ معه مغامرته الأولى في الفورمولا واحد اعتبارًا من الأحد المقبل في السباق الافتتاحي، المقرّر على حلبة البحرين الدولية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبعد تسع سنوات من المشاركة الأخيرة للوالد الأسطوري الذي نجهل أية تفاصيل عن وضعه الصحي بعد حادث تزلج خطير العام 2013، سيخطو ميك خطواته الأولى في 28 مارس الجاري عن جدارة واستحقاق، ليس لأنه نجل أسطورة فيراري السابق.

يشارك هذا السائق الشاب المولود في 22 مارس 1999، باسم عائلته شوماخر هذه المرة، بعدما حاول الاختباء في بداياته في الكارتينغ تحت اسم عائلة والدته بيتش ثم باسم ميك جونيور.

تُوّج ميك بطلًا للسلسلة الأوروبية لسباقات فورمولا 3 العام 2018، قبل أن يتدرّج صعودا للفورمولا 2 في 2019؛ حيث لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للسائقين مع انتصار يتيم على حلبة هنغارورينغ المجرية، لكنه كشف عن معدنه الحقيقي الموسم الماضي، وتوج بلقب البطولة.

هذا ليس بالسجل السيئ على الإطلاق بالنسبة لشاب احتفل بميلاده الثاني والعشرين الإثنين الماضي، لكن في نهاية الأسبوع الجاري ستكون الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة لميك؛ لأنه سيكتشف أن اسمه يحمل معه الكثير من الضغط، وستتم مقارنته منذ السباق الأول بوالده الأسطورة الذي قاد فيراري إلى قمة الفئة الأولى، محرزًا مع الفريق الإيطالي لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات؛ ليضيف ذلك إلى لقبيه اللذين أحرزهما عامي 1994 و1995 مع بينيتون.