غاريث بيل يكشف موقفه النهائي من العودة إلى «ريال مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 06:50 مساء
غاريث بيل بقميص توتنهام. (إنترنت)

تحدث الويلزي غاريث بيل، نجم فريق «توتنهام» الإنجليزي، والمعار من «ريال مدريد» الإسباني، عن مستقبله في الموسم المقبل.

وقال بيل، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس»، وفقًا لـ«كورة»: «مستقبلي؟ لا يوجد ارتباك بالنسبة لي.. أعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعلني انتقل إلى توتنهام هذا العام هو لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء».
 
وأوضح: «أريد الذهاب في حالة جيدة إلى اليورو، وكانت خطتي الأصلية هي اللعب لمدة موسم مع توتنهام، لكن لا يزال لدي عام آخر مع ريال مدريد».
 
واختتم بيل الذي يلعب مع السبيرز لمدة عام على سبيل الإعارة، ويمتد عقده مع «ريال مدريد» حتى صيف 2022: «خطتي هي العودة إلى ريال مدريد، هذا ما خططت له من قبل».

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