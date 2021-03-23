جيرارد يعرب عن اندهاشه من استبعاد «أرنولد» عن المنتخب الإنجليزي

أرنولد. (أرشيفية : إنترنت)

أكد ستيفن جيرارد، قائد إنجلترا السابق، أنه مندهش من قرار غاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي باستبعاد ترينت ألكسندر أرنولد من تشكيلة الفريق قبل مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر، ووصف مدافع «ليفربول» بأنه أفضل ظهير أيمن في البلاد.

ولم ينضم أرنولد لتشكيلة من 26 لاعبًا للمدرب ساوثجيت قبل خوض ثلاث مباريات في التصفيات مع سان مارينو وألبانيا وبولندا، رغم أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا يشارك بانتظام في تشكيلة إنجلترا منذ ظهوره في كأس العالم 2018، لكن ساوثجيت قال إن تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة كلفه موقعه.

ويملك ساوثجيت، وفقًا لـ«رويترز» عديد الخيارات في مركز الظهير الأيمن، وضم بالفعل كايل ووكر من مانشستر سيتي وكيران تريبيير من أتلتيكو مدريد وريس جيمس من تشيلسي.

وقال جيرارد مدرب رينغرز، الذي قضى 17 موسمًا كلاعب في «ليفربول»، إن ألكسندر-أرنولد يحتاج إلى الدعم حتى يستعيد مستواه، وأضاف لوسائل إعلام بريطانية: أعتقد أن ترينت هو أفضل ظهير أيمن إنجليزي في البلاد، هناك شيء تعلمته خلال اللعب، أنه لا يمكن أن يكون مستواك باستمرار 10 من 10. عندما تتراجع، فإنك تحتاج إلى الدعم والحب والاهتمام من المدرب وبشكل أكبر من أي شخص آخر.

وأتبع: «لذا» أنا مندهش من القرار لكن هذا رأيي، ورأيي غير مهم. غاريث ساوثجيت هو الذي يتخذ القرار، لا أحتاج بالضرورة إلى الاتفاق مع القرار لكني لست مدربًا لإنجلترا.

وتستضيف إنجلترا منتخب سان مارينو، الخميس، قبل أن تلعب في ضيافة ألبانيا، الأحد، وسيلعب المنتخب الإنجليزي أيضًا على أرضه أمام بولندا في 31 مارس الجاري.