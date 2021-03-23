محمد صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل بعد ظهوره الأول في تدريبات المنتخب المصري

محمد صلاح في تدريبات المنتخب المصري. (الاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك)

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الجدل في أول ظهور له بتدريبات المنتخب المصري، بعد حديث الكثير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختلاف في شكل بطنه.

ووصل صلاح إلى مصر، مساء الأحد الماضي، وشارك أمس الإثنين في مرانه الأول مع الفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما يومي 25 و29 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر «فيسبوك» صورًا من تدريبات المنتخب، وفور نشر صور مشاركة صلاح، لاحظ عديد المتابعين أن بطن نجم ليفربول يبدو مرتفعًا قليلًا عن معدله الطبيعي، ما أثار موجة واسعة من السخرية والتساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.

واعتاد صلاح من وقت لآخر على نشر صور من تدريباته عبر حسابه في «إنستغرام»، الذي يتابعه أكثر من 41.6 مليون شخص حول العالم، تظهر عضلات بطنه المقسمة واهتمامه بلياقته البدنية.