وفاة أسطورة ليكرز «بايلور» أعظم لاعب لم يتوج بدوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 09:48 صباحا
إلجين بايلور (فرانس برس)

توفي إلجين بايلور، أسطورة ليكرز وأحد أعظم لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في التاريخ، عن 86 عاما، بحسب ما أعلن الإثنين فريقه السابق، حيث فارق بايلور الذي اشتهر بأنه أعظم لاعب لم يتوج بلقب الدوري في التاريخ بعدما خسر النهائي ثماني مرات، بسلام محاطاً بزوجته إيلاين وابنته كريستل، بحسب ما أفاد الفريق الذي دافع عن ألوانه طوال 14 موسما بين 1958 و1971.

ونقل ليكرز عن زوجته إيلاين قولها: «إلجين كان حب حياتي وصديقي المفضل، مثل الجميع، ذهلت بشجاعته الهائلة وكرامته والوقت الذي قدمه لجميع المعجبين، في هذا الوقت، أطلب أن أحظى وعائلتنا بالخصوصية للحزن على وفاته»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ووقع خيار ليكرز على بايلور العام 1958 حين ضمه كخيار رقم واحد عندما كان الفريق في مينيابوليس عوضا عن لوس أنجليس، وترك أثره سريعا بتحقيقه ما معدله 24.9 نقطة في المباراة الواحدة مع 15 متابعة و4.1 تمريرة حاسمة خلال موسمه الأول، في طريقه ليفرض نفسه أحد أساطير النادي والدوري وصولا إلى اعتزاله مجبراً العام 1971 في موسمه الرابع عشر بسبب مشاكل في الركبة.

وأنهى بايلور (1.96 م) مسيرته وفي رصيده 23149 نقطة، بمعدل 27.4 في المباراة الواحدة، إضافة إلى 11463 متابعة (بمعدل 13.5 في المباراة الواحدة) و3650 تمريرة حاسمة (4.3 في المباراة الواحدة).

ورغم دوره في تحويل ليكرز إلى أحد أكثر الفرق المهيمنة في الدوري خلال الستينات، عجز بايلور عن تتويج إرثه بلقب بعدما سقط في الدور النهائي ثماني مرات، بينها ثلاث مواجهات من سبع مباريات ضد الغريم التقليدي بوسطن سلتيكس.

وفي إحدى مباريات نهائي موسم 1961 ضد سلتيكس سجل بايلور 61 نقطة، محققا رقما قياسيا ما زال صادما حتى اليوم من حيث عدد النقاط للاعب في مباراة ضمن الدور النهائي، ولسوء حظ بايلور، توج ليكرز بلقب موسم 1971-1972 بعدما اعتزل اللعب عقب تسع مباريات فقط في ذلك الموسم بسبب الإصابة، واعترافا بما قدمه للنادي، منح ليكرز خاتم البطولة لبايلور وقد بيع في 2013 مقابل 132 ألف دولار.

وقرر ليكرز سحب الرقم 22 الذي ارتداه بايلور ورفعه في ملعب ستايبلس سنتر، كما بنى له تمثالا خارج الملعب وكشف عنه النقاب في 2018، وبقي بايلور في الدوري بعد اعتزاله اللعب بتوليه الإشراف على نيو أورليانز جاز بين 1974 و1979، وفي 1986 انضم إلى الجار لوس أنجليس كليبرز حين تولى مهمة نائب مدير عمليات كرة السلة، وبقي في هذا المنصب حتى استقالته العام 2008.

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