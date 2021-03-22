المخضرم بيبي يغيب عن أول ثلاث مباريات للبرتغال في تصفيات كأس العالم

مدافع البرتغال المخضرم بيبي (فرانس برس)

سيغيب مدافع البرتغال المخضرم بيبي عن المباريات الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال «قطر 2022»، بعد إصابته في صفوف فريقه «بورتو» في نهاية الأسبوع، كما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الإثنين.

وسيحل بدلًا عنه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع «سبورتينغ»، لويس نيتو، كما أعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأشار نادي «بورتو» إلى أن بيبي (38 عامًا) يعاني «إصابة عضلية في فخذه اليمنى» تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد «بورتيموننسي» (2-1) في الدوري المحلي.

وقدم بيبي أداءً بطوليًّا في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه «بورتو» إلى دور الثمانية على حساب «يوفنتوس» الإيطالي، ليضرب موعدًا مع «تشيلسي» الإنجليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مونديال «قطر 2022» بمواجهة أذربيجان في تورينو الإيطالية في مباراة تم نقلها من لشبونة لأسباب صحية، سينتقل أبطال أوروبا بعدها إلى صربيا ثم إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.