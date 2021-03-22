إصابة سون توتر العلاقة بين توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 04:55 مساء
إصابة سون ضرب لمنتخب كوريا الجنوبية (فرانس برس)

سيغيب مهاجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، عن مباراة منتخب بلاده، كوريا الجنوبية، الودية ضد اليابان هذا الأسبوع بسبب الإصابة، بحسب ما ذكر اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم.

وهدد استدعاء سون، المصاب خلال مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل ثمانية أيام، العلاقة بين النادي اللندني ومنتخب شرق آسيا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأجبرت الإصابة العضلية بالفخذ، سون على الغياب عن مباراة فريقه ضد دينامو زغرب الكرواتي الأسبوع الماضي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ثم لقاء أستون فيلا في الدوري المحلي.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو: «إذا لم يستطع لاعب المشاركة مع فريقه، فهذا يعني أنه غير قادر على اللعب مع منتخب بلاده».

ويشكّل سون (28 عامًا) ثنائيًّا هجوميًّا ضاربًا في فريق شمال لندن، مع الهداف الدولي هاري كاين، لكن في بيان مقتضب نشره الاتحاد الكوري الجنوبي، مساء الأحد، أعلن استبعاد سون من التشكيلة.

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