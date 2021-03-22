نكسة اقتصادية تدق أبواب اليابان مع أولمبياد طوكيو

نشاط اقتصادي في اليابان (فرانس برس)

أنفقت توشيكو إيشي 180 ألف دولار لتجديد النزل الياباني التقليدي الذي تملكه مترقبة تدفق السياح لحضور دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكنها تجد نفسها الآن ملزمة بالرضوخ للأمر الواقع وتقبل فكرة أنها لن تستقبل سائحًا واحدًا من خارج حدود البلاد.

بعد أن أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، الأسبوع الماضي، حظر حضور الجماهير الأجنبية إلى الألعاب المؤجلة من صيف 2020 إلى المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، وبدأ العاملون في القطاع السياحي في اليابان يحصون خسائرهم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يقول الخبراء إن التأثير الاقتصادي سيكون محدودًا مقارنة بالنكسة الأكبر التي تسببت بها الجائحة، مضيفين أن هناك أملًا في أن تنتعش السياحة مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًّا.

إلا أن حظر الجماهير الاجنبية يشكل نكسة كبيرة لقطاعٍ عول كثيرًا على الألعاب بعد الانتعاش المذهل الذي شهده خلال كأس العالم للرغبي العام 2019.

وقالت إيشي: «أظن أنه سيستمر حظر الزوار الأجانب حتى سبتمبر على الأقل، عليك أن تتطلع إلى الأمام وتخطط مسبقًا لإدارة مشروعك التجاري».

وتابعت: «إذا كنت تفكر بالعاطفة عند كل منعطف في الأحداث، فلا يمكنك أن تستمر».

واستعدادًا لتدفق السواح، ضاعفت إيشي سعة المطعم في نزلها وقامت بإعادة تأهيل الديكور والمطبخ العتيقين.