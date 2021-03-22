مورينيو يقر بانقسام لاعبيه في توتنهام ويصفهم بـ«الأنانيين»

كين مهاجم توتنهام (فرانس برس)

أقر مدرب «توتنهام»، سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن غرف تبديل ملابس فريقه منقسمة من قبل لاعبين «أنانيين» ومن وكلاء لاعبين يرتبطون بعلاقات مباشرة مع الصحافة.

وجاء تصريح مورينيو الناري لقناة «سكاي سبورتس» عقب فوز فريقه الأحد على مضيفه أستون فيلا بثنائية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واعتبر هذا الفوز كرد فعل على الإقصاء المذل من ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام «دينامو زغرب» الكرواتي الذي قلب خسارته صفر-2 ذهابًا إلى فوز بثلاثية نظيفة إيابًا.

وكان قائد الفريق، الحارس الفرنسي هوغو لوريس، انتقد بشدة ثقافة النادي، خلال مقابلة معه بعد خسارة الأربعاء في كرواتيا، موجهًا أصابع الاتهام إلى لاعبين كبار في الفريق لم يظهروا التزامهم الكامل.

وبدا أن مورينيو يوافق هذا التصريح، بقوله إنه من الصعب إبقاء التناغم في غرف الملابس في العصر الحالي للعبة.