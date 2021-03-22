سقوط جديد ليوفنتوس يضعف آماله في اللقب العاشر

كريستيانو بعد السقوط أمام بينيفينتو (فرانس برس)

وجه بينيفينتو ضربة شبه قاضية لحظوظ يوفنتوس بلقب عاشر على التوالي، وذلك بعدما أسقطه في معقله 1-صفر، فيما أبقى ميلان على آماله بتتويج أول منذ 2011 بفوزه المثير على مضيفه فيورنتينا 3-2 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبفوزه الأول على يوفنتوس من أصل أربع مواجهات بينهما في الدوري حتى الآن، أسدى بينيفينتو خدمة جليلة لإنتر ميلان المتصدر الذي أرجئت مباراته في هذه المرحلة مع ساسولو؛ بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويتخلف فريق المدرب أندريا بيرلو في المركز الثالث عن إنتر بفارق 10 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته، على غرار «نيراتسوري» الذي تقلص الفارق بين وبين جاره ميلان الثاني إلى ست نقاط مؤقتًا بعدما نفض الأخير عنه غبار خسارته في المرحلة الماضية على أرضه أمام نابولي (صفر-1) وخروجه من ثمن نهائي «يوروبا ليغ» بالخسارة في ملعبه أيضا إيابا أمام مانشستر يونايتد (صفر-1)، وذلك بفوزه على مضيفه فيورنتينا 3-2 بعدما كان متخلفًا 1-2.

ويبدو أن حظوظ يوفنتوس بإحراز لقب هذا الموسم محصورة بمسابقة الكأس؛ حيث يلتقي أتالانتا في النهائي المقرر في 19 مايو، وذلك بعدما ودع أيضًا مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد بورتو البرتغالي.