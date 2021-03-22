سقوط جديد ليوفنتوس يضعف آماله في اللقب العاشر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 10:57 صباحا
كريستيانو بعد السقوط أمام بينيفينتو (فرانس برس)

وجه بينيفينتو ضربة شبه قاضية لحظوظ يوفنتوس بلقب عاشر على التوالي، وذلك بعدما أسقطه في معقله 1-صفر، فيما أبقى ميلان على آماله بتتويج أول منذ 2011 بفوزه المثير على مضيفه فيورنتينا 3-2 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبفوزه الأول على يوفنتوس من أصل أربع مواجهات بينهما في الدوري حتى الآن، أسدى بينيفينتو خدمة جليلة لإنتر ميلان المتصدر الذي أرجئت مباراته في هذه المرحلة مع ساسولو؛ بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويتخلف فريق المدرب أندريا بيرلو في المركز الثالث عن إنتر بفارق 10 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته، على غرار «نيراتسوري» الذي تقلص الفارق بين وبين جاره ميلان الثاني إلى ست نقاط مؤقتًا بعدما نفض الأخير عنه غبار خسارته في المرحلة الماضية على أرضه أمام نابولي (صفر-1) وخروجه من ثمن نهائي «يوروبا ليغ» بالخسارة في ملعبه أيضا إيابا أمام مانشستر يونايتد (صفر-1)، وذلك بفوزه على مضيفه فيورنتينا 3-2 بعدما كان متخلفًا 1-2.

ويبدو أن حظوظ يوفنتوس بإحراز لقب هذا الموسم محصورة بمسابقة الكأس؛ حيث يلتقي أتالانتا في النهائي المقرر في 19 مايو، وذلك بعدما ودع أيضًا مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد بورتو البرتغالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
نيران المدفعية الثقيلة تلهب سماء «عين عيسى» شمال سورية
دولى
الإعدام لرجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة على الطريق في باكستان
منوعات
أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط
اقتصاد
سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟