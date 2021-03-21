بنزيمة يقود ريال مدريد إلى ضغط عنيف على أتلتيكو وبرشلونة في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 10:12 صباحا
مباراة ريال مدريد و سلتا فيغو (إنترنت)

شدد ريال مدريد الضغط على جاره المتصدر أتلتيكو بفوزه الصعب خارج أرضه على سلتا فيغو 3-1 بفضل ثنائية لمهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وارتقى ريال مدريد مؤقتًا إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة ومتخلفًا بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو (63 مقابل 60)، وغاب عن صفوف النادي الملكي قائده سيرخيو راموس كخطوة احترازية بعد إصابة طفيفة في قصبة الساق، تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أتالانتا الإيطالي 3-1 ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأوقعت القرعة ريال مدريد وجهًا لوجه مع ليفربول الإنجليزي في إعادة لنهائي 2018 حين حقق ريال لقبه الثالث عشر في البطولة القارية، وكان راموس عاد قبل فترة وجيزة إثر غياب دام حوالي الشهرين إثر خضوعه لعملية جراحية في غضروف ركبته اليمنى.

ولم يخسر ريال مدريد في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري ففاز ست مرات وتعادل أربع، في المقابل، مني سلتا فيغو بهزيمته الأولى على أرضه منذ الثامن من يناير عندما تعرض لخسارة قاسية على يد فياريال صفر-4.

بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطًا وسدد بنزيمة كرة على الطاير من ركلة ركنية نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن حارس سلتا هوغو مالو تصدى لها، بيد أن الفرنسي نجح في محاولته الثانية عندما تلقى كرة ماكرة من صانع الألعاب الألماني توني كروس داخل المنطقة فسيطر عليها، ووضعها بعيدًا عن متناول حارس سلتا.

وارتكب دفاع سلتا هفوتين دفاعيتين متتاليتين لتصل الكرة إلى بنزيمة فتخطى مدافعًا، وسددها بيسراه داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني، ورفع بنزيمة رصيده إلى 17 هدفًا في 24 مباراة في الدوري هذا الموسم، وإلى 23 في 32 مباراة في مختلف المسابقات، كما أنه نجح في تسجيل هدف على الأقل في آخر ست مباريات تواليًّا محليًّا وقاريًّا.

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