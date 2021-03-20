رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 02:48 مساء
أولمبياد طوكيو تمنع الجماهير الأجنبية (أرشيفية : الإنترنت)

لن تتمكن الجماهير الأجنبية من حضور منافسات أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل، بعدما فرض منظمو الألعاب، اليوم السبت، حظرًا على حضورها إلى اليابان تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو الألعاب، في بيان: «لا يزال وضع كوفيد-19 راهنًا في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديًّا كبيرًا، وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيدًا، بناء على الوضع الحالي للجائحة، من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

تابع البيان: «من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية»، مضيفًا أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية تحترمان وتقبلان تمامًا هذا القرار».

وسيجعل هذا القرار من أولمبياد طوكيو الأول في تاريخ الألعاب يُقام دون حضور جماهيري أجنبي، وعندما أرجئ الحدث الكبير الذي يُقام مرة كل أربع سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون فرصة لتنظيم حدث يكون دليل انتصار البشرية على الفيروس.

بدلًا منذ ذلك، يتحوّل الأولمبياد ليكون حدثًا تليفزيونيًّا إلى حدّ كبير بالنسبة لمعظم العالم، مع قليل من أجواء البهجة والاحتفال التي تميّز الألعاب في العادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية
عربى
كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
«المسابقات» تهدد بالملاعب المحايدة حال تكرار الشغب الجماهيري
رياضة محلية
النفط الليبي مقابل بضائع تونسية.. والدينار بدل العملات الأجنبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
المغرب: مشروع زراعة «القنب الهندي» يثير جدلا بين المزارعين
عربى
إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «إيريني» لتقليل التدخل الأجنبي في ...
ليبيا
سامية حسن تؤدي اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا
دولى
لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
بايدن: هدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة سيتحقق الجمعة
دولى
فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول المسكنات قبل لقاح «كورونا»