رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو تمنع الجماهير الأجنبية (أرشيفية : الإنترنت)

لن تتمكن الجماهير الأجنبية من حضور منافسات أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل، بعدما فرض منظمو الألعاب، اليوم السبت، حظرًا على حضورها إلى اليابان تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو الألعاب، في بيان: «لا يزال وضع كوفيد-19 راهنًا في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديًّا كبيرًا، وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيدًا، بناء على الوضع الحالي للجائحة، من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

تابع البيان: «من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية»، مضيفًا أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية تحترمان وتقبلان تمامًا هذا القرار».

وسيجعل هذا القرار من أولمبياد طوكيو الأول في تاريخ الألعاب يُقام دون حضور جماهيري أجنبي، وعندما أرجئ الحدث الكبير الذي يُقام مرة كل أربع سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون فرصة لتنظيم حدث يكون دليل انتصار البشرية على الفيروس.

بدلًا منذ ذلك، يتحوّل الأولمبياد ليكون حدثًا تليفزيونيًّا إلى حدّ كبير بالنسبة لمعظم العالم، مع قليل من أجواء البهجة والاحتفال التي تميّز الألعاب في العادة.