مانشستر سيتي يحافظ على حلم الرباعية التاريخية عبر مونشنغلادباخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 07:13 مساء
مباراة مانشستر سيتي ومونشنغلادباخ (إنترنت)

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر في إياب ثمن النهائي أمس الثلاثاء في بودابست.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (13) والألماني إيلكاي غوندوغان (18) هدفي سيتي الذي كان فاز ذهابا أيضا بالنتيجة ذاتها، وحافظ سيتي بالتالي على حلم إحراز الرباعية خلال الموسم الحالي، علما بأنه ضمن بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس رابطة الأندية وسيخوض ربع نهائي كأس إنجلترا ضد ايفرتون السبت المقبل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

كما أنها المرة الرابعة تواليا التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة، وكان الخروج على يد ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين وليون الفرنسي تواليا.

وعاد صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب الجزائري رياض محرز والألماني إيلكاي غوندوغان وفيل فودن، ولعب الفريق من دون رأس حربة حقيقي بوجود الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، قبل أن يشارك الأول في ربع الساعة الأخير.

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