أتالانتا طريق ريال مدريد للإفاقة الأوروبية والوصول إلى ربع نهائي الأبطال

مباراة ريال مدريد الإسباني و أتالانتا الإيطالي (إنترنت)

جدد ريال مدريد الإسباني فوزه على أتالانتا الإيطالي 3-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، بعدما كان فاز ذهابا بهدف نظيف، وحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي.

سجل للنادي المدريدي هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (34) وقائده سيرخيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسونسيو (85) وللخاسر الكولومبي لويس مورييل (83)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه إلى ربع النهائي، بعدما كان سبق أن أحرز بإشرافه لقب المسابقة الأعرق أوروبيا على مدى ثلاثة مواسم تواليا (2016-2018).

ولم ينجح زيدان في تخطي ثمن نهائي المسابقة الأوروبية منذ عودته إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في مارس 2019، حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، وثم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي العام 2020.

وأنهى الريال سلسلة من أربع مباريات لم يفز خلالها على أرضه في الدور الإقصائي للمسابقة الأوروبية، حيث تعادل مرة ومني بثلاث هزائم، كما وضع النادي المدريدي حدا لسلسلة من خمس مباريات لأتالانتا حقق خلالها الفوز خارج ملعبه، سجل خلالها 14 هدفا وحافظ على شباكه أربع مرات.

واستعان المدرب زيدان بالقائد راموس أساسيا للمباراة الثانية تواليا، بعدما لعب لمدة ساعة أمام إلتشي في الدوري المحلي السبت، في أول مشاركة له بعد غياب استمر لفترة شهرين بسبب إصابة في الركبة.

كما عاد المهاجم بنزيمة ولاعب الوسط الأوروغواياني فيدي فالفيردي بعد غيابهما عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة أيضاً.