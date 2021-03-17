حارس إيفرتون يوجه ضربة فنية لمنتخب إنجلترا قبل تصفيات كأس العالم

جوردان بيكفورد (فرانس برس)

أعلن نادي إيفرتون سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن حارس مرماه الدولي جوردان بيكفورد لن يخوض المباريات الثلاث لمنتخب بلاده ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، إثر تعرضه لإصابة في عضلة البطن المائلة.

وأكد النادي الإنجليزي أن بيكفورد سيبقى تحت رعاية الطاقم الطبي للنادي خلال فترة التوقف الدولية، بدلا من مواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان بيكفورد (27 عاما) خرج في الدقيقة 43 خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام بيرنلي 1-2 في المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

وسيغيب الحارس الدولي عن الدور ربع النهائي للكأس المحلية أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري السبت المقبل، إضافة إلى مباريات منتخب بلاده الدولية أمام سان مارينو في 25 الشهر الحالي، وألبانيا في 28 منه وبولندا في 31 منه ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولعب بيكفورد دورا بارزا في وصول منتخب «الأسود الثلاثة» إلى الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018، حيث خسر أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد، قبل أن يحتل المركز الرابع بخسارة ثانية أمام بلجيكا بهدفين نظيفين.

وفي ظل هذا الغياب، من المرجح أن يتنافس على الوقوف بين الخشبات الثلاث نيك بوب حارس بيرنلي ودين هندرسون الذي يدافع عن عرين مانشستر يونايتد.

وسيعلن مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت تشكيلته للتصفيات في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري.