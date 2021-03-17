مفاجآت في دورة دبي الدولية للتنس

النمساوي دومينيك تييم (أرشيفية : الإنترنت)

خرج النمساوي دومينيك تييم المصنف الأول من الدور الثاني لدورة دبي الدولية في كرة المضرب الثلاثاء، بخسارته المفاجئة أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس الصاعد من التصفيات 6-3 و6-4.

واحتاج هاريس لساعة و12 دقيقة فقط للتغلب على الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام 2020، بعدما سدد تسع كرات ساحقة وفاز بـ97 في المئة من النقاط خلال إرساله الأول، وتعملق ابن الـ24 عاما أمام النمساوي من دون أن يتمكن الأخير من الحصول ولو على فرصة واحدة لكسر إرسال منافسه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبعد خمسة أيام من خسارته في الدور ربع النهائي في دورة الدوحة، سقط النمساوي مرة ثانية في مباراته الأولى في دبي، بعد إعفائه من اللعب في الدور الأول على غرار المصنفين الـ17 الأوائل.

ضرب هاريس بقوة منذ البداية فتقدم 4-1 في المجموعة الأولى ثم 5-2 قبل أن يحسمها لصالحه، وفي المجموعة الثانية، كسر الجنوب أفريقي إرسال منافسه المصنف رابعا عالميا عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3، وتوجه للفوز بها وبالمباراة.

ويواجه هاريس في الدور المقبل الصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر، الفائز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-5 و6-4.

وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف ثانيا، إلى ثمن النهائي بفوزه على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-4 و6-4 في الدور الثاني، وانضم إلى الأصوات المنتقدة لنظام التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وكان الألماني ألكسندر زفيريف أعرب عن استيائه من آلية التصنيف الحالي، متخذاً من السويسري روجيه فيدرر مثالاً على سوء الترتيب الذي أعلن عنه أخيراً بعد فترة الجمود جراء تفشي فيروس «كورونا».

وعلل زفيريف، السابع عالميا، ما قاله معتبرا أن ترتيبه أقل من فيدرر، على الرغم من أن الأخير غاب لفترة العام عن الملاعب ولعب مباراتين فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.