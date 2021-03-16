رئيس «كاف» الجديد يرد على المطالبين بإقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام

باتريس موتسيبي (فرانس برس)

أكد باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الثلاثاء، أن الاتحاد سيواصل تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين، رغم دعوات من «فيفا» باعتمادها كل أربعة أعوام.

وانتقد مدربو أندية أوروبية «كاف» في السابق، بسبب لعب البطولة كل عامين، إضافة إلى توقيتها في منتصف الموسم، ورفضوا السماح للاعبيهم الأفارقة بالمشاركة في البطولة بهذه الصيغة.

وفي العام الماضي، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، إن خوض كأس الأمم كل عامين لم يحقق أي استفادة تجارية أو على مستوى البنية التحتية، ويجب تنظيمها كل أربعة أعوام، مثل باقي المسابقات القارية، لكن موتسيبي قال إن «كاف» لا يستطيع تغيير البطولة بشكلها الراهن لأنه في أمس الحاجة إلى إيرادات.

وقال في مؤتمر صحفي في جوهانسبرج بعد عودته إلى جنوب أفريقيا بلده عقب انتخابه رئيساً للاتحاد القاري، في اجتماع في المغرب، الجمعة: «اختلفت الآراء بشأن هذه المسألة لكني أثق في موقفنا حالياً يجب أن تكون كل عامين».

وفي السابق كان «كاف» يحصل على 80 في المئة من دخله من إيرادات كأس الأمم. وأوضح موتسيبي أن البحث عن شركاء تجاريين وجهات راعية جديدة للبطولة وباقي مسابقات الاتحاد الأفريقي يأتي على رأس أولوياته.

وأضاف قطب صناعة التعدين أنه سيستغل علاقاته التجارية لإقناع الشركات التي كانت «تجني أموالا جيدة في أفريقيا» بالاستثمار في كرة القدم بالقارة.