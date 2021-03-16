صلاح أم ماني؟.. كلوب يفكر في التضحية بأحد نجومه من أجل «هالاند»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 05:34 مساء
ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نية مدرب ليفربول، يورغن كلوب، في بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل. 

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، لتمويل الصفقة في الصيف.

ولا يمكن تفعيل الشرط الجزائي الموجود بعقد هالاند هذا الصيف، وإنما في يونيو 2022، مما سيمكن الأندية من التوقيع مع المهاجم النرويجي مقابل 64 مليون جنيه استرليني فقط وقتها.

ويقدم هالاند، 20 عامًا، مستويات مذهلة مع دورتموند هذا الموسم، وبات على أثرها هدفًا لأندية ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ويونايتد، وتشيلسي ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ. 

وسجل هالاند 31 هدفًا في 30 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، منهم عشرة أهداف في ست مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا.

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