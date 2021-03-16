أول قرار من مدرب «دينامو زغرب» بعد معاقبته بالسجن بسبب الاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 04:34 مساء
زوران ماميتش. (إنترنت)

اتخذ الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق «دينامو زغرب»، أول قراراته الرسمية بعد تأييد الحكم عليه بالسجن، لمدة أربعة أعوام وثمانية أشهر إثر إدانته بالاحتيال.

وأصدر نادي «دينامو زغرب»، على الموقع الرسمي، بيانًا للمدرب الكرواتي يقول خلاله: «على الرغم من أنني لا أشعر بالذنب كما أعلنت سابقًا، إذا كان الحكم نهائيًّا فأنا أقبله على هذا النحو، وأستقيل من منصب المدير الفني والمدير الرياضي».

وحرص ماميتش على تقديم استقالته من تدريب «دينامو زغرب»، بعد أن أكدت المحكمة العليا في كرواتيا الحكم الصادر بحقه بالسجن، وذلك بتهمة الاحتيال وتلقي الأموال من صفقات لاعبين، والتهرب الضريبي.

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