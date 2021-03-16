عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد بعد غياب 5 أعوام على اعتزاله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 03:09 مساء
إبراهيموفيتش (فرانس برس)

أعلن المدرب يان أندرسون، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيعود إلى تشكيلة منتخب السويد لكرة القدم لخوض المباريات المقررة نهاية الشهر الحالي في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد قرابة خمس سنوات من اعتزاله اللعب دوليًّا وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أوروبا.

واستدعى أندرسون هداف ميلان الإيطالي، إبراهيموفيتش (39 عامًا)، الذي اعتزل اللعب دوليًّا بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا، للتشكيلة المدعوة لمواجهة جورجيا وكوسوفو في تصفيات لكأس العالم 2022، وكذلك لمباراة ودية ضد إستونيا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وغاب إبراهيموفيتش عن دعم منتخب بلاده عقب خروج السويد من دور المجموعات لبطولة أوروبا 2016، وفتح لاعب ميلان الباب أمام عودته مجددًا لدعم المنتخب السويدي خلال إحدى المقابلات الصحفية.

يذكر أن إجمالي مشاركات إبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي 110 مباربات رسمية وودية، سجل خلالها 61 هدفًا.

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